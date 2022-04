Antonio Lorenzon di Masterchef 9: «Entro fine anno aprirò un ristorante»

Antonio Lorenzon è tornato ed è pronto per avviare una nuova attività. A rivelarlo è stato lo stesso vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, che ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, ha raccontato che entro fine anno aprirà un ristorante tutto suo.

Antonio Lorenzon di Masterchef 9 debutta con un nuovo ristorante

«Per l'autunno a livello televisivo qualcosa siamo sicuri che succederà sicuramente, ma per parlarne ora è un po' presto…» ha detto Antonio Lorenzon in collegamento da Sharm el-Sheikh, Egitto. «Intanto, sto riprogrammando una serie che avevo già iniziato l'anno scorso e la stiamo rimettendo in moto un'altra volta, dopo i problemi di cui tutti sono al corrente: uscirà a breve su una piattaforma nuova».

Tra una battuta e una risata, il food influencer non ha smentito l'ipotesi che la sua attuale presenza in Egitto possa essere legata a ragioni lavorative. Come ha confessato lui stesso ai microfoni di Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, il suo sogno è quello di «riuscire ad aprire un ristorante entro la fine dell’anno. Se non succede l’Apocalisse, ce la farò». Gli ultimi due anni di Covid e le relative restrizioni hanno infatti costretto il vincitore di Masterchef 9 a rivedere i propri piani.

Con la fine dello stato di emergenza e la ripartenza del turismo non è da escludere che lo chef riuscirà finalmente ad aprire una propria attività nel Paese delle piramidi, ispirandosi alla cucina «colorata e artistica di Bruno Barbieri», di cui è un grande ispiratore.

