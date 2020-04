Le Iene, anticipazioni: al centro della puntata coronavirus e "mascherina gate"

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 13:55

Questa sera, martedì 28 aprile alla conduzione de, che sarà come sempre "virtuale" ci sarà il trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.Argomento cardine della puntata di questa sera de, sarà ancora la stretta attualità, ma non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi. In particolare,porranno l’attenzione su quello che è stato definito ildella Regione Lazio. La regione avrebbe acquistato 7 milioni di mascherine con un grande sovrapprezzo, anticipando un’ingente somma di denaro ai venditori e tali dispositivi non sarebbero mai stati consegnati. Come è stato possibile? All’interno del servizio anche la testimonianza della consigliera regionale di, la prima a sollevare pesanti dubbi su queste mascherine acquistate, pare, direttamente tramite la Protezione civile regionale. La Iena chiede spiegazionimostra una bellissima manifestazione di solidarietà attraverso un viaggio da nord a sud che racconta come molti operatori abbiano risposto con generosità alla richiesta di aiuto di Daniela Loverde: la preside della scuola primaria e secondaria “Giovanni Falcone” - scuola del quartiere Zen di Palermo – aveva raccontato di quanto bisogno ci fosse di computer, tablet e accessori informatici vari per permettere a molti studenti di continuare la didattica a distanza. Quella che si è creata, a partire dalla città di Bergamo e scendendo in tutta la penisola, è una vera e propria catena di donazioni.Questa sera in collegamento ci sarà Giuliano Lanzetti, proprietario di un noto locale di Rimini, che insieme a un gruppo di ristoratori ha deciso di chiedere al sindaco della città di prorogare la chiusura, per impossibilità di riaprire alle condizioni paventate.