«Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio». Così un'autista dell'didenuncia il problema delle vetture che guida tutti i giorni e che in questi giorni sono andati a fuoco, due volte nella giornata di mercoledì e altrettanto oggi.La donna mostra all'inviata de Le Iene le foto che lei stessa ha fatto ai danni di un mezzo che stava guidando. Immagini che ha scattato fuori dalle rimesse. «Questa si è fermata ieri perché aveva la sbarra anteriore spezzata. Poi ci sono fili completamente scoperti, se c'è un corto circuito va tutto a fuoco. Le sospensioni sono completamente staccate».Un collega, che preferisce rimanere col volto coperto, aggiunge: «Le pinze dei freni difettose rimangono attaccate, si surriscaldando. Il disco diventa incandescente e prende fuoco. Specialmente sugli autobus della serie Roma, quelli rossi, le ruote posteriori rimanevano incollate e prendevano fuoco. Un autobus prende fuoco in 7/8 minuti. Il 90% degli autobus che girano non hanno l'estintore posteriore che si attiva autonomamente, dobbiamo farlo noi con quello anteriore, ma prima dobbiamo mettere in sicurezza i passeggeri».Poi la donna riprende parola, mostra i guasti del suo mezzo e il foglio con le segnalazioni dei precedenti autisti: è vuoto. «Hanno paura a denunciare, temeno di finire sulla lista nera. Io sono anni che denuncio».La Iena tenta infine di parlare con l'amministratore delegato Atac Paolo Simioni che dall'interno dell'auto blu non risponde.