Isola dei famosi, Lory Del Santo love story con Marco Cucolo? Parla la madre di lui

Finzione o realtà? Naufraghi de l'Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbero diveri da come appaiono in televisione. A riferirlo è Lina, la madre dell’ex modello napoletano. La donna, più giovane di Lory di sei anni, ma non ha mai ostacolato questa storia d’amore che procede da 9 anni. In un'intervista al settimanale Nuovo, Lina ha raccontato come, nonostante il figlio sia stato spesso definito il toy boy di Lory, in realtà non è così. «Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona».

Nonostante la differenza d’età, i due naufraghi vanno molto d'accordo. La presenza di Cucolo dell’Isola dei Famosi è stata poi determinante in un momento molto difficile della vita di Lory: l’ex star del Drive In ha perso nel 2018 il figlio Loren, morto suicida. Una grave perdita dopo l’incidente nel 1991 che ha tolto la vita al piccolo Conor, caduto dal balcone.

Inoltre, la madre di Marco Cucolo non ha escluso un matrimonio con Lory Del Santo dopo la fine dell’avventura in Honduras. Una cerimonia che per Lory Del Santo sarebbe la prima, visto che finora non ha mai avuto il grande sogno di indossare l'abito bianco, nonostante i tanti amori tra cui Eric Clapton.

La signora Lina ha anche parlato del fisico del figlio, che è apparso ingrassato negli ultimi tempi. Infatti, la donna ha raccontato che Cucolo ha preso diversi chili, perchè ha risentito dell’effetto lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, mangiando più del dovuto.

