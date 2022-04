Isola dei famosi, invasione di granchi e nubifragi. Alvin: «Sono giorni difficili»

Maltempo per i naufraghi de I'Isola dei Famosi. In questa edizione, sembra che in Honduras il meteo non smetta di creare disagi. Dopo l'accaduto nei giorni scorsi, quando i concorrenti sono stati messi in sicurezza in alcune capanne in attesa del ritorno del bel tempo, adesso si ritrovano a fronteggiare il maltempo. E non solo. Dalle ultime notizie lette sui profili social di Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, che oltre alle piogge insistenti e al vento, ci sia in corso una invasione di granchi.

«Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili», ha commentato Alvin su Instagram, tenendo così i telespettatori costantemente informati su ciò che sta accadendo in Honduras.

La pioggia non lascia tregua ai naufraghi dell’edizione che hanno messo da parte eventuali liti e battibecchi sul cibo per concentrarsi sui disagi delle ultime ore. «Torna il maltempo sull’isola e i Naufraghi devono affrontare di nuovo la pioggia! Riusciranno a proteggere il fuoco?». Si legge sul profilo, e ancora: «A rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i Naufraghi». Domani 11 aprile ci sarà una nuova puntata: ci sarà regolarmente o è a rischio?

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 22:27

