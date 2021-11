Isola dei Famosi, confermata Ilary Blasi e l'inviato Rosolino. Ecco le prime indiscrezioni sul cast

E' in corso di preparazione l‘Isola dei Famosi, che partirà tra marzo e aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Confermata alla guida del programma Ilary Blasi, che, dopo il flop di Star in the star è pronta ripartire. Sarà affiancata per il secondo anno consecutivo da Massimiliano Rosolino, nuovamente nei panni di inviato, nonostante le critiche dello scorso anno.

Stando alle prime indiscrezioni, spifferate da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, ci sarebbero stati dei contatti tra la produzione e Olga Plachina, atleta russa conosciuta ai più per il suo matrimonio con Aldo Montano.

Il settimanale Oggi ha invece assicurato che in Honduras vedremo Luigi Oliva, napoletano attivo nel settore luxury automobilistico, noto agli esperti di gossip per via della sua relazione, oggi conclusa, con Pamela Prati. La rivista Vero fa altri due nomi: quelli di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine Carrisi, nonostante abbia rifiutato la proposta del Grande Fratello Vip. Certo, invece, l’addio dei tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

