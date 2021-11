GFVip, tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan scoppia la pace: «Non pensavo di ferirti così»

di

Al GFVip dopo il litigio degli scorsi giorni sembra essere tornato il sereno fra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Recentemente Katia Ricciarelli ha avuto da ridere sulla nomination di Miriana Trevisan contro di lei: «Sta stronz* - ha confidato a Patrizia Pellegrini parlando dell’ex stellina di “Non è la Rai” - le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco».

Sembra tornare il sereno al Grande Fratello Vip fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Dopo la lite degli scorsi giorni la cantante lirica ha cercato di ricomporre il rapporto con la coinquilina. A favorire la réunion Alex Belli, che le ha chiamate al tavolo per chiarirsi: «No no adesso basta con i pianti – ha confidato la Ricciarelli - sono stata già troppo male per conto mio. Un giorno fuori da qua mi spiegherai il perché lo hai fatto». Miriana, in lacrime, ha poi risposto: «Te lo spiego quando vuoi, non l'ho fatto con una mira particolare, è un gioco. L'ho fatto sapere anche in confessionale che non immaginavo reagissi così, non pensavo di ferirti in questo modo».

La Ricciarelli è decisa a mettere fine alle ostilità: «Per me uscire venerdì va benissimo. Per il resto, ho sorriso a Sophie che non mi guardava più in faccia per avermi votato. La tua invece era una pugnalata, capisci? Vogliamo adesso finirla?!».

