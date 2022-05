All'isola dei famosi, la caduta di Ilary Blasi dallo sgabello non è passata inosservata: ecco il dettaglio che hanno notato gli utenti sui social.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: "Funday" from Bensound.com

Isola, Laura Maddaloni entra in studio: gli utenti notano qualcosa di diverso in lei

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA