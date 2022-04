Isola 2022, Roberta Morise eliminata, Lory del Santo si vendica: «Il suo odio per me l'ha punita». Tra le due donne non scorre buon sangue, ma mentre l'attrice ha sempre cercato di minimizzare, la professoressa non ha mai nascosto il suo risentimento.

Prima di partire per l'Isola dei famosi, Roberta Morise aveva detto di volersi mettere alla prova e di non aver alcuna paura di esporsi. Ed effettivamente l'ex professoressa si è domostrata essere senza peli sulla lingua. Entrata in gioco in coppia con il rapper Blind, la Morise è stata eliminata al primo televoto dopo la nomination di Lory Del Santo, finendo così su Playa Sgamada.

Una volta sbarcata sulla nuova Isola, la Morise non ha mai nascosto tutta la sua rabbia contro Lory definendola abile giocatrice ma anche falsa. Durante la diretta della sesta puntata a perdere il televoto è Lory del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

La coppia finisce su Playa Sgamada dove Lory e Roberta si trovano nuovamente faccia a faccia. Mentre Lory come sempre con le telecamere accese cerca di smorzare ogni tipo di tensione la Morise non lasconde il suo disappunto e commmenta: «Ho avuto una discussione piacevolissima con Marco, Lory come sempre ha fatto il suo spettacolo. Non abbiamo chiarito nulla. Io non ho nulla da chiarire perchè finchè non esce fuori la Lory quella vera, non so con chi parlare, con quale delle tante Lory».

Ilary Blasi apre il televoto flash tra le donne di Playa Sgamada: Laura Maddaloni, Roberta Morise e Jovana Djordjevic. A perdere è proprio la Morise con queste percentuali: Laura Maddaloni 47%; Jovana Djordjevic 40% e

Roberta Morise 13%.

Ed è proprio qui che arrivata la "zampata" di Lory del Santo che commenta acosì l'eliminazione di Roberta: «Se mi dispiace? Io e Roberta non abbiamo mai litigato, penso che questo odio ingiustificato l'abbia punita».

