Elisa Isoardi a "Verissimo" in lacrime per l'avventura sull'Isola dei Famosi 2021: «Mai vista così in tutta la mia vita»

Elisa Isoardi ospite a “Verissimo” torna alla sua esperienza sull'Isola dei Famosi 2021. Elisa Isoardi era data come probabile vincitrice, ma un infortunio l'ha costretta a tornare in Italia.

Elisa Isoardi a "Verissimo" dopo "L'Isola dei Famosi 2021"

Elisa Isoardi a “Verissimo” di Silvia Toffanin torna alla sua esperienza sull'Isola dei Famosi 2021, che ha dovuto abbandonare a seguito di un infortunio. Elisa Isoardi si è commossa mentre riguardava in video la sua avventura con i colleghi naufraghi in Honduras: “Ho trascorso un mese sull'Isola – ha raccontato - poi mentre controllavo il fuoco un pezzettino di legno incenditato mi è entrato nell'occhio ed è stato meglio tornare in Italia per fare dei controlli. Qualcosina in Honduras la potevo ancora fare, ma non è andata malissimo. Non mi ero mai vista così in tutta la mia vita. Non sono abituata, quella era veramente io? Là non te ne accorgi mentre fai le cose, non ti rendi conto quanto sia duro. E' uno dei programmi più difficili al mondo, non c'è niente, non si mangia, non c'è il bagno, il letto... devi sopravvivere”.

Durante il suo naufragio ha pensato spesso alla mamma, con cui ha ritrovato un rapporto dopo momenti difficili: “Ho pensato molto alla mia mamma. Nella vita ha portato avanti tutto da sola, non si ferma davanti a nulla. Io le chiedevo aiuto e lei probabilmente non accettava che a volte fossi debole. Non c'era dialogo, mi ero allontanata e stavo sbagliando, l'ho anche trattata male. Ce l'avevo con me stessa e lei questo l'ha capito. Avevo avuto una delusione d'amore e dovevo probabilmente riorganizzare le cose nella mia vita. Se mi avesse aiutata in maniera vittimistica magari io me ne sarei andata. Ora ci siamo riavvicinate e mi sono resa conto di quante cose mi sono mancate di lei”.

