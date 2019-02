Chando Erik Luna a Domenica Live: «Ecco la verità sul mio rapporto con Grecia Colmenares e Manila»

«Manila è una bella ragazza, molto affettuosa, anche io sono molto affettuoso, quello che si vede nelle foto è un rapporto tra amici». Chando Erik Luna, giovane fidanzato di Grecia Colmenares, commenta in un video inviato a Domenica Live la notizia del suo presunto tradimento. Nei giorni scorsi, infatti, Manila Gorio ha pubblicato sui social, subito rimbalzata sul web, una foto in cui si vede in atteggiamenti decisamente affettuosi con Chando.



Immediato l’invito a Grecia Colmenares di Barbara D’Urso, che già aveva ospitato in trasmissione l’attrice insieme al fidanzato. «Grecia non si è sentita di venire, è molto scossa dall’accaduto», dice la conduttrice.

Viene però mandato in onda il video di Chando che smentisce ogni relazione affettuosa con la trans Manila.

Non ci credono gli ospiti in studio.

«Non è da uomo il comportamento di Chando, questo è un doppio tradimento - commenta Vladimir Luxuria - prima Chando ha tradito Grecia e ora tradisce noi, dicendo che non era vero». © RIPRODUZIONE RISERVATA