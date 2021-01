Se c'è una donna protagonista la serie tv spopola. Tranne alla Rai

Dimentichiamoci per un attimo – non è facile perché sono indimenticabili – serie tv come Scandal o Sex and The City oppure quelle che vedono donne detective o magistrati affrontare casi spinosi polizieschi e giudiziari. E pensiamo alle donne protagoniste delle serie tv che da un po’ di tempo a questa parte spopolano. Soprattutto in quelle spagnole.

Donne di temperamento, ribelli e forti ma nello stesso tempo tormentate dalla vita e sempre sotto pressione, tipo Tokyo della Casa di Carta, Macarena di Vis a Vis, o per restare in Italia, Petra. Donne che sono diventate delle eroine per il pubblico che si divora le puntate.

Ovviamente queste dive piacciono di più al telespettatore più giovane. La fiction della Rai continua invece con i suoi eroi tradizionali. Maschietti in età avanzata per lo più, ai quali si aggiunge suor Angela di Che Dio ci aiuti. Quasi tutti gli altri campioni di RaiFiction sono uomini: Montalbano, Doc, Don Matteo, l’ispettore Guerrieri tanto per fare qualche nome. Per fortuna l’Allieva si sta facendo strada. E speriamo che presto possa conquistare la leadership anche del canale più over della tv.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 15:58

