Rosalinda Cannavò, la dolorosa perdita e il Natale a distanza: «Oggi hai smesso di soffrire»

Natale triste per Rosalinda Cannavò che ha condiviso sui social il dolore per la perdita della sua cara nonna. L'attrice ed ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto sua e della nonna. Al momento Rosalinda si trova nelle Marche assieme al suo fidanzato Andrea Zenga e la sua famiglia ed era lontana quando è accaduto.

«Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire», ha scritto Rosalinda. In tanti sui social hanno espresso la loro vicinanza sottolineando che l'affetto del fidanzato Andrea potrà aiutarla a superare questo momento difficile.

Non potendo ancora scendere in Sicilia, Rosalinda si è aggrappata a lui. «Credo nella potenza di un abbraccio», ha scritto a corredo di una foto natalizia con Andrea Zenga. Lo scatto ha fatto finire in tendenza su Twitter Rosalinda.

