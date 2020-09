Mario Balotelli si collega con il Grande Fratello Vip: «Fausto Leali è ignorante non razzista»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 23:32

In collegamento con la casa il calciatore saluta il fratello Enock. Si parla del rapporto d'amore che c'è fra i due fratelli ma anche della "n" word.Il rapporto traè davvero fortissimo, tanto da convincere il calciatore ad intervenire in diretta durante la terza puntata delcalciatore, da sempre restio al gossip, ha solo parole d'affetto per il fratello: «Enock è quello tra le due famiglie che amo d ipiù, senza togliere niente a nessuno ma è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai chi me lo tocca. Riguardo a quello che ti è successosei stato un gran signore, hai dato un insegnamento anche a me».La De Blanck interviene dicendo che Enock non ha paura ma rispetto verso il fratello. A proposito della "n" word usata da Leali, Balotelli afferma «Nel mondo secondo me non ci sono troppi razzisti, il problema è solo l'ignoranza. Io non giudico le persone che non conosco, io sono convinto che FAntonella Elia stuzzica Balotelli chiedendo se ha voglia di salutare Dayane: «Non sono tipo da gossip, Dayane la conosco e la saluto e dico anche le che le voglio bene»