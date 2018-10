Sabato 20 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e la polemica sulla veridicità del suo titolo nobiliare. Ci sarebbe una nuova testimonianza sul passato di. La Marchesa avrebbe sempre affermato di essere laureata di Estetologia e di non essere assolutamente un'estetista, come sarebbe stata definita da alcuni. Ma ecco un nuovo tassello sulle origini della Marchesa. Dopo le parole choc di Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5. Nel programma Casa Signorini sarebbe intervenuta, reduce da Temptation Island Vip. L'attrice, intervistata da, avrebbe parlato dei suoi rapporti con Daniela Del Secco: «È successo prima che lei entrasse nel mondo dello spettacolo. Eravamo ad una cena e lei mi ha fatto dei trattamenti di bellezza,Lei ha da sempre la passione per la bellezza».poi avrebbe concluso con parole di elogio per l'amica reclusa nella casa del Gf Vip: «La Marchesa è una bravissima persona. Una persona buona».