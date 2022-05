Luca Argentero, l'attacco choc di Fedro: «Al Gf eravamo come fratelli, poi è diventato un opportunista»

Da quasi fratelli a perfetti sconosciuti. È la breve storia triste di Luca Argentero e Fedro Francioni, che a distanza di 20 anni attacca l'ex amico e lo accusa di opportunismo.

«Luca Argentero? Il giorno che lo picchieranno sarà troppo tardi». La risposta dell'attore è epica

Luca Argentero, l'attacco di Fedro: «Come fratelli al Gf, poi un opportunista»

Correva l'anno 2003 quando i due concorrenti si conobbero nella casa più spiata d'Italia, al Gf, e fra loro fu simpatia a prima vista al punto che anche fuori dal reality cominciarono a condividere tutto, esperienze, amicizie, persino l'appartamento.

D'un tratto la rottura. «Col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione» spiega in un'intervista al Corriere il conduttore, che dopo il Gf ha scelto di abbandonare tv per entrare in radio. «Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga».

Fedro Francioni non approfondisce le ragioni del distacco, ma da come ne parla sembrano essere molto serie e profonde. «Che delusione!» si limita a commentare, ricordando l'ex amico. Da allora, Luca Argentero è diventato un noto attore di cinema e televisione, mentre Fdero ha preferito spostarsi a radio Piterpan.

«È stato un caso. Terminata l’esperienza al Gf avevo iniziato a girare le discoteche e un giorno mi è capitato di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella dove tutt’oggi lavoro, ho fatto un provino e da lì poi è iniziato tutto». Oggi «sono autore e conduttore del programma 'Lo sfogatoio'. Qui ogni giorno dalle 18 alle 20 diamo voce a tutti su argomenti di forte presa come ad esempio gli autovelox, la chirurgia plastica, le liti tra vicini di casa. E come dice il titolo del programma la gente si sfoga e noi li lasciamo sfogare senza censure». Un po' quello che ha deciso di fare lui con Argentero.

