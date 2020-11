Selvaggia Roma è entrata al Grande Fratello Vip e torna a parlare di lei Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato. Francesco Chiofalo non si stupisce del fatto che Selvaggia Roma, appena entrata nella Casa, ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Petrelli e di aver baciato Enock Barwuah, allora felicemente fidanzato, provocando le ire dei diretti interessati.

Francesco Chiofalo, ospite di “Live – Non è la D’Urso”, sottolinea di non esser nuovo a questo tipo di situazioni: “Anche io sono vittima di quello che hanno passato Pierpaolo e Enock – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso - Questa ragazza usa farsi pubblicità utilizzando il nome di altre persone e ingigantendo cose che non esistono. Ad esempio che siamo stati insieme per 7 anni, quando in realtà sono 5. Ha detto di me le cose peggiori: maltrattamenti, corna.... Lei ha detto di me il mondo, senza avere un briciolo di prova, andandomi a distruggere come ha fatto con questi ragazzi”.

I due si sono lanciati diverse frecciatine mezzo stampa, ma ora Francesco racconta un retroscena: “Mi cerca costantemente. In questo periodo che siamo stati separati lei ha contattato ogni mia piccola frequentazione, Antonella (Fiordelisi, attuale fidanzata di Francesco) l’ha sentita fino a due giorni fa, finchè non le hanno tolto il cellulare. Appena mi sono lasciato con Antonella, Selvaggia si è presentata sul mio pianerottolo per saltarmi addosso. Non mi voleva abbracciare, si voleva infilare nel letto”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 18:28

