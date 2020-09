Grande Fratello Vip, Francesca smascherata in diretta: «Non ho vinto Miss Europa 2016»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta serata per l'influencer, dopo il litigio con Tommaso Zorzi ed essere stata rimproverata da Signorini, la Pepe ha confessato di aver detto una piccola bugia.Serataccia per la povera Francesca Pepe con K. L'influencer aveva dichiarato di aver vinto il titolo di Miss Europa 2016. Ma di questa vittoria non c'è traccia da nessuna parte. Facendo ricerche su internet e cercando l'edizione "incriminata" risulta vincitrice la francese Diana Starkova.Durante le nomination del Grande fratello Vip Alfonso Signorini ha chiesto a Franceska se fosse vero che era stata Miss Europa,«Ho vinto la prima fascia, non è che dobbiamo per forza mettere i puntini sulle i».