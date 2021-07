Grande Fratello Vip 6, nuove indiscrezioni sul cast: Signorini mette gli occhi su Raffaella Fico e Raz Degan. Il 13 settembre, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, torna su canale 5 il reality show per eccellenza. Accanto al direttore di Chi due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A tenere banco in questi giorni i tantissimi "vipponi" che potrebbero varcare presto la porta rossa.

A meno di un mese e mezzo dalla messa in onda il 13 settembre, salvo cambiamenti, fervono i preparativi per la messa in onda della sesta edizione del grande Fratello vip. Anche quest'anno la conduzione è affidata a Alfonso Signorini che sterbbe mettendo in piedi un cast davvero stellare. Il condizionale è d'obbligo perchè le voci sui prossimi concorrenti sono tantissime, ma fra le certezze ci sarebbero: Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento).

Fra i nomi dei papabili concorrenti quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore della scorsa edizione e più volte invitata in diretta proprio da Signorini a far parte del nuovo cast. Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Barbara Bouchet e Gabriel Garko. Ma la bomba è stata sganciata dal sito di fanpage secondo cui sarebbero aperte le trattative per avere tra i concorrenti Raffaella Fico, ex compagna di mario Balotelli, Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan.

