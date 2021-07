Buon compleanno Max Giusti: l'attore e presentatore romano compie 53 anni. All'anagrafe Massimiliano Giusti, esordisce sul piccolo schermo nel 1991 prendendo parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due con Raffaella Carrà.

Comico, attore, imitatore, presentatore e nuovo volto di TV8, Giusti - sposato dal 2009 con Benedetta Bellini e papà di due bambini - condurrà dal 1 settembre la nuova edizione di Guess My Age – Indovina l’Età.

La sua prima imitazione è stata quella di Diego Abatantuono: «Avevo 13 anni - ha raccontato qulche settimana fa ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone - e per 6 mesi ho parlato sempre come lui. Ero insopportabile, lo facevo anche quando ero a casa o con i miei parenti».

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, le sue imitazioni sono dei veri e propri cult e da via del Trullo alla tv il passo è stato breve. Tanta televisione, ma anche cinema, sia come interprete che doppiatore (è sua la voce di Gru, protagonista di Cattivissimo me) e teatro. Il 31 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica con lo spettacolo "Va tutto bene? Mah..." di M. Giusti e G. Rinaldi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 16:04

