Dopo lo sfogo didurante la diretta delcontro gli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata,torna a parlare con lei die del misterioso bacio dato aEntrambi gli ex gieffini continuano a negare il fatto, ma la Moric sembra non essere interessata, anzi quasi giustifica l'ex fidanzato: "Non ho mai visto il Grande Fratello ma credo sia una realtà diversa, sinceramente del bacio non me ne frega niente. Ma posso capire che lì dentro si innescano dinamiche diverse"."Se potessero parlare quelle tende" scherza Malgioglio che poi prosegue: "Nina tu hai bisogno di farti aiutare dal tuo uomo ( facendo riferimento a Luigi ndr.), ma la Moric non accetta il consiglio: "io non devo farmi aiutare proprio da nessuno, la forza la prendo da me stessa". Poi prima di lasciare lo studio abbraccia Mariana come a tranquillizzarla.