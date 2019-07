Lunedì 1 Luglio 2019, 19:17

Nessuna faida in famiglia per la relazione frae Francesca De André. I due si sono conosciuti e innamorati durante la reclusione nelcondotto da Barbara D’Urso e si era diffuso la voce di una mamma Lillio non troppo contenta della love story. Ad intervenire per smentire proprio Gennaro dal suo profilo Instagram.D’ora in avanti l’ex gieffino comunicherà ufficialmente solo attraverso i social, come ha fatto sapere attraverso le stories dal suo account social. Spesso è stato frainteso e non c’è stato nessun diverbio con la madre: “Cari amici, vi annuncio che da oggi vi informerò sulle mie attività attraverso i miei canali social dato che negli ultimi tempi ho rilasciato svariate interviste che, purtroppo, non sono state riportate fedelmente dalle testate giornalistiche.Solo alcune che ringrazio sono state super professionali mentre altre che non menziono hanno riportato solo il 50% delle mie parole mentre l’altro 50% è stato da loro aggiunto a mia insaputa. Non è assolutamente vera la circostanza che mia madre si sia opposta alla mia relazione amorosa con Francesca De André”.