Grande Fratello 2019, Ambra Lombardo e Kikò Nalli: «Mi manca, penso spesso a lui. E quando uscirà...»

“Si, mi manca molto. Penso spesso a lui”, dopo l’eliminazione dal, professoressa e modella, conferma di aver trovato una speciale sintonia con Chicco (in arte, suo coinquilino ed ex marito di Tina Cipollari.I due durante la reclusione nella casa di Cinecittà sono stati molto vicini: “Il fattore anagrafico è stato importante – ha svelato in un’intervista a “Nuovo” - Kikò è stato sin da subito mi faro per me, una persona sensibile e profonda con cui potevo confrontarmi. È ironico e intuitivo, mi capiva anche quando ero in silenzio. Le conversazioni più impegnative le ho fatte con lui, c'era empatia tra noi, una grandissima intesa”.Dopo la sua uscita dal Gf si frequenteranno “sicuramente” e non dimentica il tempo trascorso insieme: “Credo che tutti si siano accorti che io e Kikò ci cercavamo molto e che trascorrevamo tanto tempo insieme. Non posso negarlo. Se non ci fosse stato lui lì con me, sarei stata diversa, C'è stato subito un grande legame tra noi. Da quando sono uscita, l'ho pensato tanto. Mi sono chiesta spesso come stia, cosa faccia, cosa pensi. Kikò mi ha detto, tra le tante, una cosa bellissima che mi ha toccato. Mi ha detto che, una volta uscita dalla Casa, avrei pensato spesso a quell'esperienza. Un’esperienza che mi avrebbe segnata e cambiata. Aveva ragione”.