Lory Del Santo al GF Vip, a Domenica Live spunta una lettera speciale

ROMA - «La Marchesa si è autonominata marchesa. Oggi in Italia il titolo si acquista. Prima era un’estetista, negli anni Novanta faceva televendite in tv locali del Lazio per vendere creme contro i calli».La sorella di, a Domenica Live, difende la sorella dagli attacchi della marchesanella casa del Grande Fratello Vip e punta l’indice contro di lei.«Quando, appena entrata in Casa le è stato chiesto se è marchesa perché ha sposato un marchese, lei ha risposto: sì, ho sposato un marchese nell’animo. E allora, se stasera io mi sposo un principe nell’animo divento principessa?».La Marchesa ha nominato Lisa per i suoi tacchi.«Cosa ne sa lei? Lisa ha il complesso dell’altezza, è stata in analisi per anni, quando era piccola non andava neppure a scuola. I tacchi la fanno sentire bene».