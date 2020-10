Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti entrano nella casa: Simone Susinna e una giornalista del Tg5

Grande Fratello Vip, presto nella casa nuovi ingressi: Simone Susinna e una giornalista del Tg5. Dopo averlo anticipato nell'anteprima Alfonso Signorini ha comunicato anche agli inquilini della casa l'arrivo di nuovi concorrenti all'interno della casa

Da giorni si rincorrono i rumors e sono tanti i nomi tirati in ballo come futuri concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta della decima puntata Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini una sagoma, Andrea Zelletta ha riconosciuto Simone Susinna ex fidanzato di Mariana Rodriguez. Mentre in collegamento con il Tg5 il conduttore ha anticipato che uno dei prossimi concorrenti in arrivo è proprio una nota giornalista del tg di Mediaset, ma in questo caso non è stato fatto alcun nome.

Tra gli altri nomi in circolazione c’è Claudio Sona ( il primo tronista gay di Uomini e Donne) co dovrebbe essere il "regalo" di Signorini per Tommaso Zorzi, Stefano Bettarini (che ha avuto un flirt con Dayane Mello), Giulia Salemi e un possibile ritorno anche di Cristiano Malgioglio

