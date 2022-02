Gf Vip, Soleil Sorge e la commovente lettera della zia: «Ritrova le tue priorità, la prima devi essere tu»

«Seconda mamma, migliore amica, sorella, tutto». Per Soleil Sorge zia Daniela è tutto ed è per questo che le parole della sua lettera hanno lasciato un segno nella concorrente più discussa di questa sesta edizione del Gf Vip.

A poche settimane dalla fine del reality, Soleil Sorge comincia a tirare le somme di un percorso tortuoso e non privo di contraddizioni che l'ha vista scontrarsi e riappacificarsi con tanti concorrenti, prima che il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran assorbisse tutte le attenzioni del pubblico.

Ora che la cosiddetta «chimica artistica» con il vippone sembra ormai dimenticata, Soleil Sorge raccoglie i cocci del suo cuore e si prepara a vivere il sogno della finale. Per l'occasione l'amata zia Daniela ha deciso di scriverle una lettera aperta, che è stata letta ieri sera in studio davanti a lei.

Soleil Sorge e la lettera della zia Daniela

«Sei entrata con il sogno di arrivare finalmente al grande pubblico. Fiera, combattiva e senza nessuna voglia di compiacere gli altri. Era la tua forza, ho creduto che l'avessi persa e ho sofferto tanto con te e per te – ha scritto la zia, facendo commuovere la nipote –. Ero preoccupata perché vedevo una donna che aveva smesso di amarsi, che si era persa di vista, percorrendo strade impercorribili con scuse inaccettabili per chi ti conosce. Hai fatto bene a prendere le distanze da chi riesce ad amare facilmente tante donne tutte insieme perché, a parere mio, è solo frutto del fatto che non riesce per primo ad amare se stesso». Un riferimento non del tutto velato alla fama di Don Giovanni di Alex Belli, che ha tenuto in piedi più relazioni alla volta, da degno interprete di una telenovela spagnola.

«Si può sbagliare, si può cadere davanti alle debolezze, ma è come ci si rialza che definsce la persona che si è. E tu l'ha fatto con la forza che ti contraddistigue – conclude la donna –. E io ti chiedo, con tutto l'amore che ho per te, di ritrovare la strada che ti porterà alla realizzazione dei tuoi sogni. Scegli tu le tue priorità, quella più importante devi essere tu. Con amore, zia». Parole pesate e di grande ispirazione, che potrebbero traghettare Soleil Sorge alla vittoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 23:36

