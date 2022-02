GF Vip, diretta 24 febbraio: si va in onda. Concorrenti informati della guerra in Ucraina. A differenza di Doc nelle tue mani 2, la fiction di Rai 1 rimandata questa sera per dare spazio agli aggiornamenti sull’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, il reality show condotta da Alfonso Signorini verrà trasmetto regolarmente. Su Leggo.it l'aggiornamento minuto per minuto della 44ma puntata.

Leggi anche > Guerra Ucraina, DOC nelle tue mani 2 non va in onda: su Rai 1 Speciale Tg1

Mancano solo 18 8 giorni alla finalissima del GF Vip che andrà in onda lunedì 14 Marzo e nella casa l'ambiente è sempre più teso a partire da Davide e Soleil, ma anche tra le sorelle Sellassie. Terrà come sempre banco il tringolo Delia, Alex, Soleil, con Belli che seguirà tutto dallo studio.

L'account ufficiale del Grande fratello vip ha comunicato che i concorrenti sono stati avvisati della «Delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina».

In nomination e dunque a rischio uscita questa sera ci sono : Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri.

