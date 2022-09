Gf Vip, Marco Bellavia fa sul serio con Pamela Prati? Signorini porta in diretta un prova schiacciante

Un nuovo "Marc" sta entrando nella vita di Pamela Prati, stiamo parlando di Marco Bellavia. L'ex volto di Bim Bum Bam non nega la sua attrazione verso la showgirl e se nella casa pensano ci sia una strategia sotto, Alfonso Signorini porta delle prove schiaccianti durante la diretta della terza puntata.

«La sto conoscendo, non è una dichiarazione d'amore, però mi piace. Lo scherzo con lei mi viene bene». Marco Bellavia conferma in diretta il suo interesse per Pamela Prati e la showgirl, da parte sua sembra apprezzare queste attenzioni.

«E' molto bello essere corteggiati - ammette la Prati - Charlie mi ha detto che lui ha un debole per me da tanto tempo». Pamela conferma di essere innteressata a questo corteggiamento e Signorini le fa una rivelazione «Devi sapere che Marco ha una passione per te che risale al lontano 2016.

A gennaio 2016, infatti, Marco ha inviato un messaggio su Instagram a Pamela Prati che lei non ha mai aperto in cui le fa i complimenti anche se nella casa alcuni non ci credono. Per Cristina Quaranta, ad esempio non è la persona adatta, mentre Carolina Marconi fa il tifo per loro.

