di Ida Di Grazia

Gf Vip, Franceska Pepe non sarà in studio causa Covid: ​«Il test sierologico è risultato positivo». Assente di lusso della quattordicesima puntata l'influencer, attraverso le sue storie Instagram annuncia di aver appreso del risultato proprio pochi minuti prima della diretta.

Leggi anche > GF VIP, diretta quattordicesima puntata: Paolo Brosio entra come concorrente. Amedeo Goria in casa per parlare con Guenda

Attraverso un video su Instagram in cui indossa la mascherina, Franceska Pepe ha annunciato di essere positiva al Covid: «Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo».

La Pepe sembra essere molto sorpresa della notizia perchè dice di non aver alcun sintomo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA