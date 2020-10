di Ida Di Grazia

GF VIP, diretta quattordicesima punta: Paolo Brosio entra come concorrente. Amedeo Goria in casa per parlare con Guenda. In prima serata su Canale 5 torna il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

Dopo la paura iniziale finalmente Paolo Brosio, guarito dal coronavirus, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ma non sarà l’unico, anche Amedeo Goria varcherà la Porta Rossa per chiarirsi con la figlia Guenda e l'ex moglie Maria Teresa dopo quanto accaduto nella puntata scorsa.

Intanto nella Casa gli equilibri sono sempre più precari e non mancano gli scontri. In particolare, tra Tommaso e la contessa De Black e tra Stefania ed Elisabetta che non se le mandano a dire.

Ma anche fuori dalla Casa non mancano gli scontri e volano parole grosse: prosegue la polemica tra Alba Parietti e Antonella Elia.

Al televoto Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 15:52

