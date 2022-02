Gf Vip, Alex attacca Delia: «Stai facendo una figuraccia», lei replica: «La finale è più importante di te». Coppia al capolinea? In attesa di vedere cosa succederà quando Belli entrerà nella casa durante la diretta di lunedì sera, i due hanno avuto un primo scontro.

Delia Duran più decisa che mai a voltare pagina e lasciare per sempre Alex Belli. L'attore le ha mandato un aereo con un messaggio d'amore, ma la Duran, che sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, vuole chiudere la sua storia d'amore.

Durante la diretta di lunedì sera Delia e Alex hanno il primo incontro fuori dalla porta rossa: «Amore mio - dice Belli - che cosa stai facendo? Veramente ti sei dimenticata e ti sei lasciata manipolare? Dov'è finito quello che siamo e il rispetto? Io e te abbiamo lottato per la tua libertà, ma il rispetto per te, con le tue azioni che non hanno senso, e te lo dico da persona che ti ama. Io ti amo, vuoi stare sola, ok? Ma dove vai? Tu pensi di essere lucida ma stai perdendo la linea di lucidità come ho fatto io. Sei incoerente»

«Noi non abbiamo una carta che conferma che siamo sposati - ribatte Delia - Quel 26 giugno è stata una preghiera familiare, c'era un valore superiore a una carta, nel momento in cui mi hai mancata di rispetto ho iniziato a vedere una serie di cose. Io sono rinata, tu continui a cercare di convincermi e non è così».

Belli le ribadisce che sta facendo una figuraccia «Perchè calpesti tutto? Il nostro matrimonio? Stai sbagliando tutto, io non posso resistere più di così». Alfonso Signorini interviene per fare una domanda importante a Delia: «Alex due mesi fa rendendosi conto di non poter più gestre il suo rapporto con Soleil si è ritrovato faccia a faccia con te e lui senza pensarci due volte ha scelto te. Tu Delia in questo momento saresti pronta a rinunciare alla finale per dargli un bacio?», Delia non è pronta: «Voglio arrivre fino alla fine, è più importante il mio stato d'animo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 23:06

