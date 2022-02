GF Vip, Delia a ruota libera: «Io e Alex sposati simbolicamente. Antonio? L'avrei baciato se...». Per la gioia di Adriana Volpe, la Duran ha ammesso durante la diretta di lunedì sera, che i suoi pensieri sono sempre più lontani da Belli.

In attesa di incontrare Alex Belli, nella casa del Grande Fratello Vip, Delia ha trovato il modo di riprendersi la sua libertà scherzando con Barù e con gli altri uomini della casa.

In particolare Delia si è avvicinata al modelloe tiktoker Antonio. Dopo gli ultimi confronti Delia aveva detto di voler mettere un punto alla sua sotria e che il suo amore sta svenendo giorno dopo giorno. In uno dei confessionali Delia ha anche ammesso di sentirtsi libera di fare quello che vuole ma che lei e Alex sono: «Sposati solo simbolicamente».

Per quanto riguarda Antonio, invece la situazione è a un punto fermo proprio perchè l'influencer non è voluto andare oltre: «Delia è bellissima e ho difficoltà a resisterle - ha spiegato Antonio .ma io sono coerente, lei mi ha detto che ama Alex e che quando sarà fuori farà pace, io non voglio navigare in questo dubbio».

«Antonio è bellissimo - ha sottolineato Delia - sia fisicamente che spiritualmente. Se non ci fossero state le telecamere lo avrei baciato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 22:33

