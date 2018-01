Ferdinando Giordano, ex del Grande Fratello: "Tutti pensano che il reality sia la grande occasione, ma sono tornato alla mia vita"

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - “Tutti pensano che il Grande fratello sia stata la mia grande occasione, ma non è così”.A parlare, gieffino dell’edizione 11 e 12: “E’ stata sicuramente una grande occasione – ha spiegato a “Nuovo” – mi ha dato popolarità; ma finito il reality, sono tornato alla mia vita. Non si diventa attori dopo ilo Gf, bisogna studiare, prepararsi, capire se si è in grado di farlo”.Lui ha studiato (“Sì, ho studiato recitazione per cinque anni. Ma non è così semplice sfondare come attore: bisogna crederei, anche di fronte a qualche "No". L'importante è avere voglia di andare avanti. E io ne ho molta”) e il risultato è arrivato: “recitare ne Le tre rose di Eva 4 è stato un successo. È un piccolo traguardo, ma so che la strada è ancora lunga. La gente ora mi ferma per strada e sa che sono un attore. Non voglio illudermi troppo però. Sono realista: se andrà bene sarò felice, altrimenti troverò qualcos'altro da fare”.E l’alternativa c’è: “Sto collaborando con una società che si occupa di investimenti nell’arte. E’ un mondo che mi piace molto, mi permette di vivere e so scoprendo cose molto interessanti”.