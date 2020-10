di Ida Di Grazia

Arianna David svela tutto a Mattino 5: «Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano Coletti». Ecco chi è. Dopo i rumors dei giorni scorsi e il "tranello" di Alfonso Signorini nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, arriva durante il programma della Panicucci, una nuova conferma sulla situazione sentimentale dell'ex di Flavio Briatore.

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è stata "smascherata" da Alfonso Signorini in merito al gesto che fa tutte le volte che parla di Pierpaolo Petrelli. Elisabetta si dà dei colpetti sul petto all'altezza del cuore e il gesto non è sfuggito al pubblico attento e durante la diretta, davanti all'evidenza, la Gregoraci ha cercato di deviare il discorso parlando di un gesto dedicato agli amici che ha a Monte Carlo e tra loro c'è anche un certo Stefano.

Ma se Elisabetta Gregoraci non si sbilancia a sganciare la bomba è la sua amica Arianna David che a Mattino 5 ha svelato: «Elisabetta non è sola fuori, da quello che io so ha una persona a Monte Carlo, è Stefano Coletti, è un ragazzo giovane ha 32 anni biondo con gli occhi azzurri».

Federica Panicucci preferisce mantenersi sul «sembrerebbe dunque che Elisabetta fuori sia fidanzata», ma a confermare il nome è il direttore di "Nuovo" Riccardo Signoretti: «Io li ho fotografati questa estate!».

Chi è Stefano Coletti?

Classe 1989, Stefano Coletti è un pilota originario di Monaco ma vive da tantissimi anni a Monte Carlo. La passione per i motori nasce sin da piccolo a 14 anni inizia a correre sui go kart e già due anni più tardi gareggia nella Formula BMW, nel 2006 entra a far parte della scuderia della Renault per poi passare alla Formula 3. Nel 2011, però un brutto incidente mette a rischio la sua carriera, ma il pilota non si è mai dato per vinto.

Stefano ed Elisabetta si seguono sui social e sembrerebbe che la loro relazione sia iniziata questa estate e il soprannome con cui firma gli aerei dedicati alla bella showgirl è Rio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 12:52

