Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ammette tutto: «Il mio gesto è per ...», Antonella Elia sbotta «Sei patetica». Quando si parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli la Gregoraci si batte sul petto. Il gesto non è sfuggito al pubblico e Signorini ha voluto vederci chiaro.

Tutte le volte che al Grande Fratello Vip si parla del suo rapporto di amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci dà due colpetti al petto. Un gesto che non è sfuggito al pubblico e che anzi ci ha visto un segnale per l'esterno. Il primo ad accorgesene e a "scatenare il web" è stato Marco Marfella alias “ilmenestrelloh”, che ha realizzato una compilation sul suo profilo social in cui mostra tutte le volte che la Gregoraci batte la mano sul petto all'altezza del cuore.

Durante la diretta dell'undicesima puntata Signorini vuole metterla alla prova, ed effettivamente la Gregoraci viene smascherata in modo divertente e così è cotretta ad ammettere tutto: «Sono rivolti rivolti fuori, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela Bianca, Marzia e un ragazzo». Antonella Elia sbotta: «Elisabetta ti supplico, ammettilo, ormai sei patetica».

Signorini vuole "vederci chiaro": «Io ti faccio due nomi e uno di questi appartiene al tuo presente, il primo nome è Piero il secondo è Stefano», «Non conosco nessun Piero. Stefano sì. Non ho avuto una storia con Piero ( de Il Volo ndr.)».

