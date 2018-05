Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada».a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta senza sorriso un video su Aida Nizar.Baye Dame è stato espulso dal reality, perché nella Casa ha attaccato violentemente Aida Nizar, arrivando a urlare sul viso alcune minacce: «Ti prendo e t’attacco al muro. Sta d.....e, te sfonno».La presenza di Baye Dame in video-collegamento al programma solleva il dibattito anche sul web e tra gli ospiti.«Ho messo la faccia contro la violenza, soprattutto sulle donne, con un’associazione. Ci sarà in palio una cena con me o una giornata di shopping. Ci tengo a dirlo».condanna il gesto violento ma, in risposta alla sorella di Aida presenta in studio, sottolinea:«Aida non è un agnellino, è una provocatrice».