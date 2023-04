Toni Servillo, malore a Parigi durante il suo spettacolo a teatro: «Portato in ospedale». Come sta l'attore Lieve malore e un po' di preoccupazione per l'attore de 'La grande bellezza'. Servillo è rimasto cosciente ma è andato in ospedale per dei controlli







di Redazione Web Lieve malore e un po' di preoccupazione per Toni Servillo. L'attore, a Parigi mentre era in scena al Teatro dell'Odéon impegnato ne «Le voci di Dante», ha avuto un lieve malore, secondo quanto appreso dall'ANSA da persone presenti alla serata. Malore per Toni Servillo Servillo, 64 anni, che ha recitato in tantissimi film cult negli ultimi anni, tra cui 'La grande bellezza', con cui Paolo Sorrentino vinse il premio Oscar, è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l'intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli. Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 21:54

