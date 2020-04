Bambino bullizzato perché si chiama Corona scrive a Tom Hanks, la risposta dell'attore è sorprendente

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un bambino australiano diha inviato una lettera all'attore, guarito insieme alla moglie dal coronavirus, dicendo di essere bullizzato a scuola a causa del suo nome simile a quello del virus mortale.Il bambino ha chiesto all'attore un supporto spiegando la situazione e Tom ha deciso di rispondere immediatamente: «Hai trovato un amico in me!», ha replicato dicendo che la sua lettera ha fatto molto piacere sia a lui che alla moglie Rita Wilson. I due attori sono risultati positivi al coronavirus il mese scorso mentre si trovavano nel Queensland, in Australia, dove sono rimasti ricoverati per qualche settimana prima di rientrare negli Usa. L'attore ha voluto fare un regalo a un bambino, dicendo che è l'unica persona che conosce che ha il suo nome e per questo ha deciso di fargli una regalo: una macchina da scrivere che porta il suo nome.