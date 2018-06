Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Lutto nel mondo della tv incidente stradale a Pioltello:Perde il controllo e si schianta contro un camion". Una notizia sconvolgente che in pochissimo ha scosso il web e che fortunatamente si è rivelata l'ennesimadi cattivo gusto.Le fake news di questo tipo hanno un solo obiettivo portare visite ai siti come "Larepublica", "IlFattoQuotidaino" ecc... siti vampiri che sfruttano la somiglianza con il nome delle testate più prestigiose solo ed esclusivamente per guadagnarci su.In questo caso, per rendere ancora più veritiera la notizia, oltre ai tantissimi dettagli sulla dinamica dell'incidente, è stato aggiungo il logo del TG. Secondo quanto si legge sul sito "bufale.net", l’attore era già morto sempre a giugno ma nel 2014, in quel caso si parlava di annegamento in piscina. Fortunatamente ancora una volta siamo felici do poter smentire tutto.