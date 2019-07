Morto Rip Torn, star di Men in Black con Will Smith

Mercoledì 10 Luglio 2019, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In molti lo ricordano come l'. È, interprete di culto di numerosi film e protagonista irruento e 'selvaggio' dentro e fuori il set, consacrato definitivamente alla fama conla pellicola diretta da Barry Sonnenfeld, dove interpreta l'agente Zs. Aveva 88 anni. La scomparsa è avvenuta ieri pomeriggio nella sua casa di Lakeville, nel Connecticut, con al capezzale la moglie Amy Wright e le figlie Katie Torn e Angelica Page. Era stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film «La foresta silenziosa» nel 1984. Nato a Temple, in Texas, il 6 febbraio 1931 Rip Torn diventa attore grazie alla cugina, l'attrice Sissy Spacek, frequentando l'Actors Studio di Lee Strasberg. Il suo debutto risale al 1956 nel film di Elia Kazan «Baby Doll - La bambola viva»; lo stesso regista lo aveva diretto l'anno successivo in «Un volto nella folla» e sempre nel 1957 aveva recitato in «Il fronte del silenzio» di Karl Malden. Negli anni seguenti Torn colleziona una lunga lista di partecipazioni a produzioni televisive ed ottiene i suoi unici ruoli da protagonista nei film «Tropico del cancro» (1970) e «Giorno di paga» (1973). Torn poi si afferma come caratterista comparendo in film come «L'uomo che cadde sulla Terra» (1976) e «Coma profondo» (1978).Noto per avere preso parte alla sit-com «The Larry Sanders Show, Torn è famoso per aver recitato nei film Men in Black (1997) e Men in Black II (2002). Negli ultimi anni ha interpretato Luigi XV in Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola, l'allenatore di dodgeball Patches ÒHoulihan nel film Palle al balzo - Dodgeball (2004) e ha prestato la sua voce per il film d'animazione Bee Movie (2008). Dal 2007 al 2009 ha partecipato inoltre alla serie televisiva 30 Rock nel ruolo di Don Geiss, personaggio ricorrente nelle prime tre stagioni. Rip Torn è stato sposato dal 1955 al 1961 con l'attrice Ann Wedgeworth da cui ha avuto una figlia, Danae; nel 1963 ha sposato l'attrice Geraldine Page dalla quale ha avuto tre figli, Tony, John e Angelica. La coppia si è separata negli anni '70 ma sono rimasti sposati fino al 1987, anno in cui Page è morta per un infarto. Nel 1976 l'attore si era legato all'attrice Amy Wright, che ha poi sposato nel 1989 e da cui ha avuto le figlie Katie e Claire.Le cronache hanno raccontato spesso gli attacchi d'ira che hanno contrassegnato la vita di Rip Torn. Durante le riprese del film 'underground' dello scrittore Norman Mailer «Maidstone» (1970), una produzione in gran parte improvvisata, l'attore era il protagonista principale accanto allo stesso Mailer: durante le riprese si sfiorò la tragedia: Torn colpì Mailer con martello e poi tentò di strangolarlo; Mailer rispose mordendo l'orecchio di Torn. L'irascibilità di Torn era già nota nel mondo del cinema quando ebbe una discussione con Dennis Hopper durante la pre-produzione di «Easy Rider», il seminale film della controcultura del 1969, che portò alla sostituzione di Rip con Jack Nicholson. L'incidente divenne noto dopo che Hopper rivelò l'accaduto in un talk show televisivo nel 1994, raccontando che Torn gli aveva tirato un coltello addosso. Torn lo citò in giudizio, sostenendo che era stato Hopper a tirare il coltello contro di lui. Il tribunale dette ragione a Torn e gli ha assegnato 475.000 dollari di danni morali