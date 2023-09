Oscar 2023, "Io Capitano" di Garrone sarà il candidato italiano: «Mette in scena il coraggio e il dolore»

di Redazione Web

Un film senza dubbio attuale, "Io capitano" di Matteo Garrone è il candidato italiano alla cerimonia degli Oscar di quest'anno, designato per la corsa verso l'ambito premio di miglior film internazionale. Garrone ci racconta con onestà e coraggio l'avventura di Seydou e Moussa, due giovani cugini nati e cresciuti in Senegal con la passione per il rap e la musica.



Si vedono già grandi, conosciuti e sognano un futuro da grandi star in Europa. Quando il viaggio in Europa arriva, tuttavia, è molto diverso dalle aspettative di Seydou e Moussa. Costretti a lasciare il Senegal, Garrone ci racconta un'avventura dal sapore omerico che ci mostra senza addolcire nulla i lati taglienti che spesso tendiamo a dimenticare quando si parla di migranti.

Io Capitano agli Oscar

L'opera si è già distinta alla Mostra di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento per la regia e miglior attore emergente (Seydou Sarr). Oggi si porta a casa un altro riconoscimento: ha avuto la meglio su altri 11 film indicati per la selezione su cui si è riunita oggi presso l'Anica la commissione.



La motivazione dietro la scelta di "Io Capitano" è da ricercarsi nell'essere riuscito ad incarnare «con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un'epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità».



Io Capitano concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2023. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 23 gennaio 2024, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.

