Michael Caine, all'asta i cimeli dell'attore di 88 anni: i proventi in beneficenza

In vendita i tesori di Michael Caine. A 88 anni il celebre attore britannico ha deciso che è arrivato il momento di «ridimensionarsi» e di trasferirsi in una casa più piccola nel Surrey. Così, insieme alla moglie ed ex modella Shakira Baksh, ha pensato di stilare una lista dei beni che verranno messi all'asta e battuti il prossimo 2 marzo da Bonhams, a Londra.

I cimeli messi all'asta da Michael Caine

Deciso a devolvere i proventi della vendita a un'associazione di beneficenza impegnata contro la violenza sui minori, il premio Oscar si separerà – non senza riluttanza e dispiacere – da centinaia di cimeli dall'inestimabile valore affettivo ed economico. Tra i tesori più preziosi il sito della casa d'aste segnala il suo Rolex in oro, la sua collezione di poster e 40 opere d'arte, tra cui un pastello degli anni '20 di L.S. Lowry e un dipinto di Marc Chagall stimato 60mila euro. «È tutta nostalgia e ricordo per me. Non collezionavo arte come un grande mercante d'arte, le cose diventavano costose accidentalmente» ha spiegato Sir Michael a proposito della propria collezione in un video girato dalla casa d'aste.

Oltre a quadri e poster dei suoi film più famosi, da Zulu (1964) a The Ipcress File (1965), da Alfie (1966) a Get Carter (1971), la vendita include alcuni oggetti personali come il suo accendino d'oro con le sue iniziali, i suoi iconici occhiali, alcune sedie da regista delle pellicole in cui Caine ha recitato tra gli anni '60 e '70 e del film del 2005 The Weather Man, e un ritratto dello stesso Sir Michael, opera di Lincoln Townley, stimato 15.000 sterline.

«Sarà una vera violenza separarmi da così tante parti preziose della mia vita e della mia carriera. Ma è il momento giusto per andare avanti» ha commentato Michael Caine. Prima di concludere: «Spero che questi ricordi daranno ai loro nuovi proprietari tanto piacere quanto hanno dato a noi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA