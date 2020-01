Me contro Te, il nuovo fenomeno da botteghino: battuto Checco Zalone CHI SONO

Me contro Te, il nuovo fenomeno da botteghino: battuto Checco Zalone Signor S', che al primo weekend di programmazione ottiene un risultato eccezionale, uno dei migliori debutti al box office per un film italiano negli ultimi anni. Con 5.438.128 euro e una media di 9.109 in 597 euro, i giovanissimi youtuber conquistano il primo posto della top ten del 17-20 gennaio e contribuiscono a rendere questo avvio di 2020 un periodo estremamente positivo per il cinema italiano. Dall'inizio dell'anno, infatti, le produzioni nazionali hanno incassato 65.261.236 milioni, raggiungendo una quota di mercato del 77,6%. Dato straordinario se si considera anche la varietà della proposta.



Me contro Te, nei cinema tutto esaurito per Luì e Sofì: bimbi euforici, genitori esausti







Se al secondo posto troviamo 'Tolo Tolo', che porta a casa altri 2.164.815 euro e una media di 2.599, raggiungendo un totale di 44.354.756 euro. Medaglia di bronzo per 'Hammamet', che incassa 1.614.093 euro con 2.945 per schermo e arriva a 4.431.366 euro, contenendo il calo al 28%. Anche 'Piccole donnè al secondo weekend di programmazione perde pochissimo, solo il 13%: 1.403.099 euro e una media di 3.104 portano il film a 3.588.513 euro. Altre due new entry in top ten. 'Richard Jewell' apre al quinto posto con 1.169.569 euro e una media di 2.532 in 462 sale. Sesto, 'Jojo Rabbit', 827.158 euro con una media di 2.975 per 278 schermi. Con un calo limitato al 34%, '18 regalì continua la sua corsa al settimo posto: 456.191 per un totale di 2.626.982 euro.



Ottava posizione per 'Jumanji: The Next Level', che porta a casa altri 425.718 euro arrivando a 11.941.965 euro complessivi. I 261.830 euro ottenuti nel weekend permettono a 'La dea fortunà (nono) di avvicinarsi agli 8 milioni totali (7.823.445 euro). 'City of Crimè chiude la top ten con 216.138 euro con un totale di 776.075 euro. Fuori dai primi dieci, 'The Lodgè esordisce all'undicesimo posto con 215.418. Dodicesima posizione per 'Sorry We Missed Yoù, che grazie a 173.639 supera il milione. Altri 144.181 per 'Pinocchiò, tredicesimo, che raggiunge un totale di 14.790.400. In generale è stato un ottimo weekend per il box office, con un incasso complessivo di 15.163.270 euro. . La Vendetta del '', che al primo weekend di programmazione ottiene un risultato eccezionale, uno dei migliori debutti al box office per un film italiano negli ultimi anni. Con 5.438.128 euro e una media di 9.109 in 597 euro, ie contribuiscono a rendere questo avvio di 2020 un periodo estremamente positivo per il cinema italiano. Dall'inizio dell'anno, infatti, le produzioni nazionali hanno incassato 65.261.236 milioni, raggiungendo una quota di mercato del 77,6%. Dato straordinario se si considera anche la varietà della proposta., che porta a casa altri 2.164.815 euro e una media di 2.599, raggiungendo un totale di 44.354.756 euro. Medaglia di bronzo per 'Hammamet', che incassa 1.614.093 euro con 2.945 per schermo e arriva a 4.431.366 euro, contenendo il calo al 28%. Anche 'Piccole donnè al secondo weekend di programmazione perde pochissimo, solo il 13%: 1.403.099 euro e una media di 3.104 portano il film a 3.588.513 euro. Altre due new entry in top ten. 'Richard Jewell' apre al quinto posto con 1.169.569 euro e una media di 2.532 in 462 sale. Sesto, 'Jojo Rabbit', 827.158 euro con una media di 2.975 per 278 schermi. Con un calo limitato al 34%, '18 regalì continua la sua corsa al settimo posto: 456.191 per un totale di 2.626.982 euro.Ottava posizione per 'Jumanji: The Next Level', che porta a casa altri 425.718 euro arrivando a 11.941.965 euro complessivi. I 261.830 euro ottenuti nel weekend permettono a 'La dea fortunà (nono) di avvicinarsi agli 8 milioni totali (7.823.445 euro). 'City of Crimè chiude la top ten con 216.138 euro con un totale di 776.075 euro. Fuori dai primi dieci, 'The Lodgè esordisce all'undicesimo posto con 215.418. Dodicesima posizione per 'Sorry We Missed Yoù, che grazie a 173.639 supera il milione. Altri 144.181 per 'Pinocchiò, tredicesimo, che raggiunge un totale di 14.790.400. In generale è stato un ottimo weekend per il box office, con un incasso complessivo di 15.163.270 euro.

ME CONTRO TE, CHI SONO: CONTI DA RECORD

In un anno i conti degli youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna espongono un fatturato aumentato di cinque volte, raggiungendo i 2,8 milioni. Incredibile il margine di guadagno: il rapporto del mol sui ricavi, come ricostruito da Il Sole 24 Ore Radiocor sulla base dei documenti portati all'assemblea dei soci, è stato pari a 92,5 e l'utile netto è aumentato più di sette volte in un anno, portandosi a 1,75 milioni. La piccola srl espone infatti un costo del personale pari a zero, nel bilancio 2018, il secondo della giovane vita societaria e ultimo disponibile, costi di produzione per 393mila euro e paga 710 mila euro di imposte sugli utili. I due giovani siciliani (27 anni lui, 22 la sua compagna, di lavoro e di vita, originari di Partinico) hanno deciso di destinare l'intero risultato dell'esercizio alla riserva straordinaria, rafforzando il patrimonio della società.



Recente è anche la decisione di modificare lo statuto potenziando l'oggetto sociale, che prima era un po' più generico e votato soprattutto a servizi e ricerche di mercato, per consolidare la posizione nel mercato dello spettacolo: editoria musicale, stampa, film. Ed è appena il caso di ricordare che proprio in ambito cinematografico, nell'ultimo fine settimana, la coppia ha incassato oltre 5 milioni, battendo perfino Checco Zalone, col film « Me contro Te - La vendetta del signor S.».



Sofia e Luigi hanno avviato l'attività nel 2014. Oggi è estesa alla creazione di giocattoli, abbigliamento, figurine e libri (il primo volume della casa ha venduto 160mila copie), card interattive, canzoni, una linea di scarpe, un diario scolastico. Il target sono i bambini tra i cinque e i dieci anni. Il loro canale Youtube conta 4,6 milioni di iscritti. Su Instagram hanno un milione e mezzo di follower.

Martedì 21 Gennaio 2020, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA