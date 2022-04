Leonardo Di Caprio investe in Neat Burger, la catena hamburger vegani: «Per salvare il pianeta»

Leonardo Di Caprio investe sui vegani. L'attore, noto per il suo essere ambientalista, ha scelto di sostenere Neat Burger, la catena di hamburger vegani lanciata dal campione della Formula 1 Lewis Hamilton nel 2019. Per l'interprete di Titanic, sempre in prima linea per l'ecosostenibilità, l'approccio produttivo di Neat Burger rappresenta una soluzione ai problemi del Pianeta.

«Il nostro obiettivo quest’anno è entrare nel mercato di New York e affermarci all’interno della comunità locale prima di espanderci tramite il nostro modello ibrido di ristoranti online e offline ad altre regioni come Miami, Austin e L.A... ​Il fatto che Leonardo abbia abbracciato la nostra missione e sia salito a bordo è sorprendente: mostra quanto possiamo fare per portare il cambiamento nel mondo», ha spiegato il co-fondatore e Presidente del brand Tommaso Chiabra, indicando nel frattempo gli Stati Uniti come mercato principale.



L'azienda londinese ha affermato che l'attore di Hollywood è diventato un "investitore strategico" nella catena di ristoranti, che sta raccogliendo fondi per espandere la sua rete di filiali di fast food e lanciare una gamma di supermercati. Come ricorda Standard.co.Uk, Neat Burger, fondata nel 2019, ha attualmente sedi a Londra e un sito pop-up a New York, ma prevede di aprire un flagship store a New York in autunno. Sono previste anche sedi in Italia e Medio Oriente.

