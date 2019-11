Mercoledì 13 Novembre 2019, 19:15

“Proprio in treno. L'ho riconosciuto e gli ho chiesto se poteva partecipare a un evento benefico a Lucca”, dopo la dolorosa fine della relazione con Loredana De Nardis,ha ritrovato il sorriso a fianco della nuova fiamma,, 34 anni, che gli ha anche regalato un anello di fidanzamento.Massimo poi non è andato all’evento, ma ha trovato tempo per andare al suo compleanno: “Non ha potuto – ha spiegato Irene a “Novella2000” - ma è venuto al mio compleanno il 3 agosto, l'ho invitato, lui era vicino, a Forte dei Marmi. E la cosa è nata lì”.Il rapporto prosegue a gonfie vele e lei, contro la tradizione, gli ha regalato un anello di fidanzamento: “Gli ho regalato un anello, per una volta è stata lei a regalarlo a lui. E gli sta pure bene”.Sarà pendolare per amore, dato che vive a Lucca e non intende spostarsi per trasferirsi a Milano, dove abita Boldi: “No, la mia vita è a Lucca, come il lavoro, la famiglia, gli amici e soprattutto il mio cane Coco. Mi sposto io. Ora sono a Roma, ma fino a poche ore fa ero a Lucca e domani pomeriggio riparto, sempre in treno”.