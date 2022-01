Il docu-film “Il senso di Hitler” arriva nelle sale dei cinema italiani dal 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Il docu film arriva nelle sale il 27 gennaio,

"Il senso di Hitler", il docu film arriva nelle sale il 27 gennaio, Giorno della Memoria

Dal 27 gennaio, Giorno della Memoria, arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema “Il senso di Hitler”, il film diretto da Petra Epperleine e Michael Tucker. Un’indagine alternativa e rivoluzionaria sull’influenza che Adolf Hitler continua ad esercitare ancora oggi sulla società: da immagini dell’epoca nazista e documenti storici ad un’analisi approfondita del fenomeno anche attraverso i media e i social network di oggi, come Tik Tok e Twitch. A partire dal libro mai pubblicato in Italia “The Meaning of Hitler” di Sebastian Haffner e girato in nove Paesi, il docu-film ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto e che continua ad avere oggi l’ideologia violenta di Hitler sulla società. Il documentario, analizzando diversi aspetti, esplora i vari modi in cui la tossicità di Hitler ha continuato a diffondersi dopo la sua morte attraverso le pagine di storia, i social media, il cinema, l’arte e la politica contemporanea.

Il film è impreziosito da interviste e testimonianze tra cui quelle della scrittrice Deborah Lipstadt, dello storico britannico Sir Richard J. Evans, dell’autore di romanzi sull’Olocausto Martin Amis, dello storico israeliano Saul Friedlander, dello storico e studioso dell’Olocausto Yehuda Bauer e degli attivisti e “cacciatori nazisti” Beate e Serge Klarsfeld.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA