Giovanni Bagassi, morto il bimbo prodigio dai riccioli rossi che recitò con Pozzetto e Terence Hill: aveva 50 anni

Capelli rossi, occhi azzurri e una cascata di lentiggini . Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Giovanni Bagassi, bimbo prodigio che recitò nel film "Don Camillo" (1983), diretto da Terence Hill. L'attore è morto a causa di una malattia contro la quale combatteva già da tempo. Aveva 50 anni, ma aveva lasciato già da anni il mondo del cinema per dedicarsi alla ristorazione.

Con la testa di riccioli rossi che incorniciavano il sorriso lentigginoso e gli occhi azzurri era diventato un simbolo cinematografico degli anni Ottanta. Giovanni Bagassi si è spento a Piacenza dove da anni abitava e lavorava come barista di un multisala.

Giovanni Bagassi ha recitato anche nella versione del 1983 di "Don Camillo" con Terence Hill. Non si dedicò solo al cinema, ma prese parte anche a diverse pubblicità di metà e fine anni Ottanta, come quella dell'Ovomaltina, quella della Benetton o della Kodak.

