Ficarra e Picone, i due "becchini" che hanno fatto resuscitare il box office

Fedele alla tradizione dell'Isola, la Festa dei Morti ha portato al terzetto siciliano Andò-Ficarra-Picone (con il carico da 11 di Toni Servillo) il regalo più bello: mezzo milione di incasso al botteghino per La stranezza nel ponte di Ognissanti, nuova tappa di una marcia verso i 2 milioni di euro. Boccata d'ossigeno per il nostro cinema dopo le proiezioni in streaming della pandemia e le sale quasi vuote post-virus.

Il miracolo è riuscito perché come scrivono in molti La stranezza è un film come da tempo in Italia non se ne facevano più: la pellicola più popolare del regista italiano più colto che ha diretto la coppia comica italiana più popolare nella sua prova più colta (e matura).

Una commedia in costume primo '900 che mischia storia e fantasia, personaggi reali e inventati, grande schermo e palcoscenico, perfidia e compassione di intellettuali e popolo, risate e commozione. Altro che funerale: i becchini Ficarra e Picone stanno celebrando il nuovo matrimonio tra Settima Arte e spettatori.

