Penelope Cruz al Festival di Venezia con il film di Crialese: «Fare la mamma mi riesce bene»

di Alessandra De Tommasi

Emanuele Crialese, uno dei cinque registi italiani in concorso alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, porta in scena il suo lavoro più personale. L’immensità, dal 15 settembre in sala, racconta nella Roma degli Anni Settanta la sua storia di bambina nata in un corpo da maschio, dopo il coming out come uomo transgender. Penelope Cruz presta il volto a Clara, la mamma comprensiva di Adriana, 12enne che rifiuta il nome e il genere per diventare altro (Andrea). Questa donna, una moglie intrappolata in un matrimonio infelice, accoglie il percorso della figlia mentre cerca di regalarle un pizzico di spensieratezza ballando sulle note di Raffaella Carrà (l’artista è scomparsa proprio durante i giorni di riprese, quando era attesa sul set per un saluto). L’attrice spagnola Premio Oscar, nonché Coppa Volpi 2021, aveva già interpretato la madre di un altro filmmaker, Almodovar: «Per Pedro – commenta – ho girato sette film e in cinque di questi faccio la madre. È qualcosa che mi riesce bene e mi tocca da vicino, perché ho sempre avuto un fortissimo istinto materno e sono brava a relazionarmi con i più piccoli. Mi piace molto il rapporto di complicità con la protagonista: entrambe vogliono solo scappare via». Nessun dubbio sull’accettare il ruolo: «Il copione – dice – mi ha commossa immediatamente e sono contenta di tornare a recitare in italiano, una lingua che adoro perché considero la Penisola come una seconda casa. Ho imparato a parlarla proprio sul campo durante il mio primo film qui mentre francese e inglese me li hanno insegnati a scuola». L’artista resta al Lido per la prèmiere di domani del film En los margenes del regista-attore Juan Diego Botto. Avvistato anche il marito Javier Bardem (che al festival presenta fuori concorso il corto di Sally Porter Look at me).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA