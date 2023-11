Il ministero della Cultura boccia il film di Paola Cortellesi, Sangiuliano ringrazia Fiorello: «L'unico a dire la verità»

di Nikita Moro

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ringrazia Fiorello per l'onestà andata in onda su Vivarai2, in cui discolpa il governo Meloni per il mancato finanziamento al film di Paola Cortellesi. Con un post sui social, il Ministro omaggia lo showman scrivendo: «Con onestà intellettuale e precisione, ha evidenziato che il parere negativo ai finanziamenti al film “C’è ancora domani” non appartiene all’attuale Ministero. Mentre molte testate puntano ad un titolo evidentemente ghiotto, Rosario racconta la verità».

1/2 @Fiorello a #VivaRai2, con onestà intellettuale e precisione, ha evidenziato che il parere negativo ai finanziamenti al film “C’è ancora domani” non appartiene all’attuale Ministero. Mentre molte testate puntano ad un titolo evidentemente ghiotto, Rosario racconta la verità. pic.twitter.com/bHdWqJqTOp — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) November 24, 2023

Il caso

Continua la disputa sul finanziamento negato al film campione d'incassi di Paola Cortellesi - C'è ancora domani - da parte del governo. Il "no" alla regista è stato pronunciato dalla commissione tecnica presieduta dall'ex Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Sulla scelta del Senatore del PD, Sangiuliano ha dichiarato: «Se fosse dipeso da me sarebbe stato in cima alla lista delle opere finanziate - poi ha aggiunto - Per fortuna sarà presto nominata una nuova commissione».

La disputa

Le dichiarazioni di Sangiuliano non sono, però, piaciute a Franceschini, che ha poi replicato: «Io ho trovato splendido il film di Paola Cortellesi, ma il compito di un ministro è solo tutelare l’autonomia della commissione tecnica e rispettarne le decisioni, incluse quelle, come in questo caso, non condivise. - ha poi aggiunto - Un ministro che interferisce nelle decisioni di una commissione che eroga finanziamenti con valutazioni personali o politiche commette un reato.

Non si è fatta attendere la risposta del Ministro Sangiuliano in merito alla provocazione rilanciata dal Senatore, ribattezzando il suo messaggio originario: «Ringrazio molto Dario Franceschini, ma se c'è qualcuno a cui deve indirizzare i suoi preziosi suggerimenti su ciò che è lecito e ciò che non lo è, su ciò che può fare un Ministro e ciò che non può fare, non è il sottoscritto, ma chi ha tentato di addebitare a me e al Governo Meloni la decisione del mancato finanziamento pubblico dello splendido film di Paola Cortellesi - conclude dicendo - Comprendo ora il tentativo di lanciare la palla in tribuna dopo che la verità è emersa, ma i fatti sono più forti di ogni fake news o strumentalizzazione politica - prosegue Sangiuliano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA